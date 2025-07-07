Мирра Андреева — Эмма Наварро: прогноз на матч Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру четвёртого круга Уимблдона Мирра Андреева — Эмма Наварро.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма в матче Андреева — Наварро за 1.90.

На Уимблдоне-2025 Мирра выглядит достойно. Да настолько, что всерьёз претендует на выход в 1/4 финала. Дело в том числе в тренере. С Андреевой занимается Кончита Мартинес — чемпионка Уимблдона. Она вернула россиянке уверенность, а потому та обыграла уже трёх теннисисток, в каждом случае — за две партии.

Вот только с Эммой Наварро будет гораздо тяжелее. Эмма — атлетичная теннисистка, которая способна играть цепко и проявлять характер. В прошлом матче она добыла волевую победу над Барборой Крейчиковой. И если в прошлых матчах букмекеры были уверены в Мирре Андреевой, то теперь дают более высокие коэффициенты на победу. Пожалуй, эта встреча действительно может затянуться.