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Мирра Андреева — Эмма Наварро: прогноз на матч Уимблдона

Мирра Андреева — Эмма Наварро: прогноз на матч Уимблдона
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру четвёртого круга Уимблдона Мирра Андреева — Эмма Наварро.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма в матче Андреева — Наварро за 1.90.

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На Уимблдоне-2025 Мирра выглядит достойно. Да настолько, что всерьёз претендует на выход в 1/4 финала. Дело в том числе в тренере. С Андреевой занимается Кончита Мартинес — чемпионка Уимблдона. Она вернула россиянке уверенность, а потому та обыграла уже трёх теннисисток, в каждом случае — за две партии.

Вот только с Эммой Наварро будет гораздо тяжелее. Эмма — атлетичная теннисистка, которая способна играть цепко и проявлять характер. В прошлом матче она добыла волевую победу над Барборой Крейчиковой. И если в прошлых матчах букмекеры были уверены в Мирре Андреевой, то теперь дают более высокие коэффициенты на победу. Пожалуй, эта встреча действительно может затянуться.

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