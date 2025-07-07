Букмекеры оценили шансы Людмилы Самсоновой пройти в 1/4 финала Уимблдона

7 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся 19-я сеяная россиянка Людмила Самсонова и представительница Испании Джессика Бузас Манейро.
Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Самсоновой предлагается с коэффициентом 1.19. Победу испанской теннисистки оценили в 4.70.
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На успех Людмилы в двух сетах можно сделать ставку за 1.60. На то, что Бузас Манейро выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.25. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.20.
Самсонова на этом турнире победила Майю Джойнт, Юлию Стародубцеву и Дарью Касаткину. Манейро оказалась сильнее Эллы Зайдель, Софьи Кенин и Даяны Ястремской.
Теннисистки ранее не встречались друг с другом. В четвертьфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Ига Швёнтек — Клара Таусон.
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