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Эксперты назвали шансы Екатерины Александровой выйти в 1/4 финала Уимблдона

Эксперты назвали шансы Екатерины Александровой выйти в 1/4 финала Уимблдона
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7 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся 18-я сеяная россиянка Екатерина Александрова и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Александровой предлагается с коэффициентом 1.50. Победу швейцарской теннисистки оценили в 2.60.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

На успех Екатерины в двух сетах можно сделать ставку за 2.30. На то, что Бенчич выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.57. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.70.

Александрова на этом турнире победила Присциллу Хон, Сюзан Ламенс и Зейнеп Сёнмез. Бенчич оказалась сильнее Алисии Паркс, Эльзы Жакемо и Элизабетты Коччаретто.

Теннисистки ранее встречались друг с другом восемь раз, выиграв по четыре матча. В четвертьфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Мирра Андреева — Эмма Наварро.

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