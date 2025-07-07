Эксперты назвали шансы Екатерины Александровой выйти в 1/4 финала Уимблдона

7 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся 18-я сеяная россиянка Екатерина Александрова и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Александровой предлагается с коэффициентом 1.50. Победу швейцарской теннисистки оценили в 2.60.
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На успех Екатерины в двух сетах можно сделать ставку за 2.30. На то, что Бенчич выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.57. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.70.
Александрова на этом турнире победила Присциллу Хон, Сюзан Ламенс и Зейнеп Сёнмез. Бенчич оказалась сильнее Алисии Паркс, Эльзы Жакемо и Элизабетты Коччаретто.
Теннисистки ранее встречались друг с другом восемь раз, выиграв по четыре матча. В четвертьфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Мирра Андреева — Эмма Наварро.
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