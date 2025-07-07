Аналитики назвали шансы Мирры Андреевой пройти в четвертьфинал Уимблдона

7 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся седьмая сеяная россиянка Мирра Андреева и представительница США Эмма Наварро, которая посеяна под номером 10.
Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Андреевой предлагается с коэффициентом 1.55. Победу американской теннисистки оценили в 2.45.
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На успех Мирры в двух сетах можно сделать ставку за 2.38. На то, что Наварро выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.54. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.70.
Андреева на этом турнире победила Маяр Шериф, Лючию Бронцетти и Хейли Баптист. Наварро оказалась сильнее Петры Квитовой, Вероники Кудерметовой и Барборы Крейчиковой.
Теннисистки ранее встречались друг с другом однажды, тот матч остался за Миррой. В четвертьфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Екатерина Александрова — Белинда Бенчич.
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