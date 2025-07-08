Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Флуминенсе» — «Челси»: стал известен фаворит полуфинала клубного чемпионата мира

«Флуминенсе» — «Челси»: стал известен фаворит полуфинала клубного чемпионата мира
Комментарии

8 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
Пока Энрике и Алонсо сражаются, Мареска проскочит в финал! Чего ждать от 1/2 финала КЧМ
Пока Энрике и Алонсо сражаются, Мареска проскочит в финал! Чего ждать от 1/2 финала КЧМ

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности.

При этом шансы «Флуминенсе» оценили в 5.30 (17%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Материалы по теме
Антон Заболотный в «Спартаке»: запасной план Станковича или основной форвард?
Антон Заболотный в «Спартаке»: запасной план Станковича или основной форвард?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android