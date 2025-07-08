«Флуминенсе» — «Челси»: стал известен фаворит полуфинала клубного чемпионата мира

8 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности.

При этом шансы «Флуминенсе» оценили в 5.30 (17%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.