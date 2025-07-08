«Флуминенсе» — «Челси»: назван самый вероятный счёт

8 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Флуминенсе» оценили в 5.30.

Ничья после двух таймов идёт с коэффициентом 3.85.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу лондонцев за 7.50. Ничья 1:1 идёт за 8.00, на точный счёт 2:1 в пользу «Челси» выставлен коэффициент 9.30.