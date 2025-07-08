«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

«Челси» будет непросто — это факт. Однако команда показывает впечатляющие результаты. Групповой этап лондонцы провели неидеально, проиграв «Фламенго» (1:3), но победили в матчах с «Лос-Анджелесом» (2:0) и с «Эсперансом» (3:0).

Все опасения по поводу того, в какой форме находится команда Энцо Марески, были сняты после побед в матчах плей-офф с «Бенфикой» — 1:1 (3:0 д. вр.) и с «Палмейрасом» (2:1). Обе встречи получились нервными, напряжёнными и отняли много сил.

Впрочем, молодому поколению «Челси» это не мешает. Педру Нету, Коул Палмер, Лиам Делап, Кристофер Нкунку, Чуквунонсо Мадуэке, Николас Джексон — это всё талантливые игроки атаки. Энцо Мареска может собрать две разные команды, и обе будут конкурентоспособными.

В предстоящем матче предлагаем поставить на победу «Челси» в основное время через тотал меньше 4.5 мяча за 1.90. Всё-таки «Флуминенсе» держится молодцом во многом благодаря возрастным футболистам. Но они попросту могут устать после изнурительных матчей. У «Челси» моложе состав и много вариантов ротации.