Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»

«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

Материалы по теме
Пока Энрике и Алонсо сражаются, Мареска проскочит в финал! Чего ждать от 1/2 финала КЧМ
Пока Энрике и Алонсо сражаются, Мареска проскочит в финал! Чего ждать от 1/2 финала КЧМ

«Челси» будет непросто — это факт. Однако команда показывает впечатляющие результаты. Групповой этап лондонцы провели неидеально, проиграв «Фламенго» (1:3), но победили в матчах с «Лос-Анджелесом» (2:0) и с «Эсперансом» (3:0).

Все опасения по поводу того, в какой форме находится команда Энцо Марески, были сняты после побед в матчах плей-офф с «Бенфикой» — 1:1 (3:0 д. вр.) и с «Палмейрасом» (2:1). Обе встречи получились нервными, напряжёнными и отняли много сил.

Впрочем, молодому поколению «Челси» это не мешает. Педру Нету, Коул Палмер, Лиам Делап, Кристофер Нкунку, Чуквунонсо Мадуэке, Николас Джексон — это всё талантливые игроки атаки. Энцо Мареска может собрать две разные команды, и обе будут конкурентоспособными.

В предстоящем матче предлагаем поставить на победу «Челси» в основное время через тотал меньше 4.5 мяча за 1.90. Всё-таки «Флуминенсе» держится молодцом во многом благодаря возрастным футболистам. Но они попросту могут устать после изнурительных матчей. У «Челси» моложе состав и много вариантов ротации.

Материалы по теме
Антон Заболотный в «Спартаке»: запасной план Станковича или основной форвард?
Антон Заболотный в «Спартаке»: запасной план Станковича или основной форвард?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android