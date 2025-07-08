Букмекеры оценили шансы «Челси» выйти в финал КЧМ-2025

8 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Флуминенсе» оценили в 5.30. Ничья по итогам основного времени идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Итоговый успех «Флуминенсе» доступен за 3.50 (около 27% вероятности). Если в финал пробьётся «Челси», зайдёт коэффициент 1.35 (73%).