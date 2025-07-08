«Олимпия» — «Кайрат»: букмекеры назвали фаворита матча квалификации Лиги чемпионов

8 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют словенская «Олимпия» и казахстанский «Кайрат». Встреча состоится на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение словенскому клубу. Поставить на победу «Олимпии» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Кайрата» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.35.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Гол в каждом тайме доступен за 1.80.