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«Олимпия» — «Кайрат»: прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов

«Олимпия» — «Кайрат»: прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Олимпия» — «Кайрат».

Ставка: «Кайрат» не проиграет за 2.30.

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В отличие от словенского первенства, чемпионат Казахстана идёт полным ходом. Это очень хорошо, ведь «Кайрат» будет лучше подготовлен. Прямо сейчас он должен находиться в отличной форме. Особенно учитывая тот факт, что он возглавляет таблицу Премьер-лиги. Подопечные Рафаэля Уразбахтина подходят к матчу квалификации Лиги чемпионов с серией из трёх побед.

Поэтому, несмотря на оценку букмекеров, называть команду из Казахстана аутсайдером предстоящей встречи не следует. Предлагаем поставить на то, что «Кайрат» не проиграет, за 2.30. Клуб из Алма-Аты вряд ли сильно уступает «Олимпии» по качеству состава. После появления Рикардиньо, может быть, даже превосходит словенский клуб.

Жёлто-чёрные должны быть в лучшей форме, потому что чемпионат Казахстана сейчас в полном разгаре. Соперник, конечно, классно проводит товарищеские матчи, но в них не так чувствуется конкуренция и есть много возможностей для экспериментов или ротации состава. Считаем, что как минимум на ничью казахстанцы наиграют.

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