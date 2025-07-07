«Флуминенсе» — «Челси»: ставки и коэффициенты на полуфинальный матч КЧМ

8 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Флуминенсе» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу лондонцев за 7.50.

«Флуминенсе» — единственный не европейский клуб, которому удалось добраться до полуфинала КЧМ-2025. Всё благодаря хорошей организованности и качеству игры. Ренато Гаушо научил своих подопечных подстраиваться под соперников. «Трёхцветные Рио» во время группового этапа сдержали натиск дортмундской «Боруссии» (0:0) и «Мамелоди Сандаунз» (0:0), а во встрече с «Ульсан Хёндэ» (4:2) продемонстрировали атакующие способности. В 1/8 финала они уверенно обыграли «Интер» (2:0). Следующим на очереди стал «Аль-Хиляль» — 2:1.

Групповой этап лондонцы провели не идеально, проиграв «Фламенго» (1:3), но победили в матчах с «Лос-Анджелесом» (2:0) и с «Эсперансом» (3:0). Однако все опасения по поводу того, в какой форме находится команда Энцо Марески, были сняты после побед в матчах плей-офф с «Бенфикой» — 1:1 (3:0 д. вр.) и с «Палмейрасом» — 2:1.