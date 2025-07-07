В Литве запретили почти всю наружную рекламу букмекеров

С 1 июля в Литве вступили в силу новые правила рекламы азартных игр, сообщает LRT.

Согласно новому закону, букмекеры и другие представители игорного бизнеса смогут использовать наружную рекламу только внутри и снаружи помещений, которые арендуют для офисов или офлайн-заведений. Вся остальная наружная реклама запрещена.

На телевидении, радио и в Интернете будет разрешена только реклама ставок. Длина такого ролика ограничена 15 секундами, а частота трансляции разрешена не больше трёх раз в час с 6:00 до 18:00 и не чаще двух раз в час с 18:00 до полуночи.

Реклама игорных операторов в Интернете теперь не может содержать прямые гиперссылки на сайты операторов. А в рамках спонсорских контрактов запрещены права на нейминг.

С 2028 года реклама азартных игр в Литве будет полностью запрещена.