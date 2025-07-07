Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выиграть Уимблдон

Вчера российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона, победив поляка Камиля Майхшака — 6:4, 6:2, 6:3. Несмотря на эту победу, букмекеры не считают россиянина претендентом на итоговую победу. Поставить на чемпионство Хачанова можно с коэффициентом 75.00, а на то, что Карен сыграет в финале, дают коэффициент 17.00.

Главным фаворитом считают испанца Карлоса Алькараса, который в 1/8 финала выбил из борьбы Андрея Рублёва. Поставить на его чемпионство можно с котировкой 2.10. Вероятность успеха итальянца Янника Синнера оценили в 2.35. Первая ракетка мира в своём матче 1/8 финала сегодня сыграет с Григором Димитровым из Болгарии (150.00).

Шансы легендарного Новака Джоковича оценили в 6.00. Серб в своём матче четвёртого круга встретится с австралийцем Алексом де Минором (100.00).

Хачанов в четвертьфинале сразится с американцем Тейлором Фрицем (17.00).