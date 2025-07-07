Эксперты назвали наиболее вероятное продолжение карьеры Виктора Осимхена

Нападающий Виктор Осимхен — один из самых интересных лотов трансферного рынка. Нигерийский форвард принадлежит «Наполи», однако в итальянском клубе вряд ли останется. Минувший сезон Осимхен провёл на правах аренды в «Галатасарае».

Турки готовы оставить форварда у себя, и тот склоняется к тому, чтобы принять их предложение. Поставить на то, что Осимхен останется в «Галатасарае», можно с коэффициентом 1.73. При этом за 1.80 доступно пари на любой клуб из Турции.

За 3.25 можно сделать ставку на то, что нападающий будет играть в одном из клубов Саудовской Аравии.

Есть претенденты на Осимхена и в Европе. За 6.00 можно поставить на то, что форвард переберётся в туринский «Ювентус», а за 8.00 — на «МЮ», который не смог убедить Виктора Дьёкереша. А вот вероятность того, что нигериец вернётся в «Наполи», невелика. Поставить на такое развитие событий можно за 16.00.