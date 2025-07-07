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Аналитики назвали возможные варианты продолжения карьеры Месси

Аналитики назвали возможные варианты продолжения карьеры Месси
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Лионель Месси может покинуть «Интер Майами». По слухам, 38-летний футболист рассматривает вариант со сменой клуба ради сборной Аргентины. Он может перебраться в более конкурентную лигу, чтобы подготовиться к ЧМ-2026. Букмекеры принимают ставки на возможный переход аргентинца.

Наиболее вероятным считают возвращение в «Барселону», на такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 4.00. Возможен и переход в чемпионат Аргентины, в родной клуб «Ньюэлл Олд Бойз», на такой трансфер можно поставить с котировкой 6.00.

Переезд в один из клубов Саудовской Аравии букмекеры оценили в 7.00, с таким же коэффициентом можно поставить на мюнхенскую «Баварию», а на «ПСЖ» дают котировку 9.00.

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