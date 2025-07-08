«Динамо» — «Ахмат»: определён фаворит матча 8 июля

Во вторник, 8 июля, на стадионе «УТЦ Новогорск» в подмосковных Химках состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Ахмат».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московской команде. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно составляет 55% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.