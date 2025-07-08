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«Динамо» — «Ахмат»: прогноз на матч

«Динамо» — «Ахмат»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: «Динамо» забьёт как минимум два мяча и победит за 2.05.

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Москвичи забили четыре безответных мяча в ворота ОФК, а затем уверенно обыграли довольно крепкий «Партизан» – 3:1, у которого на носу квалификационные матчи в Лиге Европы. В прошлом сезоне чемпионата России футболисты «Динамо» забили 61 гол за 30 туров, опередив как «Краснодар», так и «Зенит».

С учётом того, какую планку бело-голубые задрали в контрольных матчах, есть все основания полагать, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги они станут играть не хуже. У Валерия Карпина в распоряжении теперь есть Иван Сергеев, который хорошо себя проявлял в сборной России. Плюс стремительно прогрессирует Ярослав Гладышев.

Впрочем, не только «Динамо» может похвастаться потенциально интересными трансферами. Грозненский «Ахмат» сумел сохранить прописку в РПЛ, обыграв в переходных матчах екатеринбургский «Урал». Сейчас клуб активно готовится к новому сезону, идёт перестройка. Многие из прежнего состава разъехались, но и новички прибывают.

С другой стороны, у «Динамо» и состав более сплочённый, и тренер гораздо опытнее. Плюс бело-голубые провели две товарищеские встречи на Братском кубке, а вот у «Ахмата» в этом плане было меньше активности. Короче говоря, подопечные Валерия Карпина могут спокойно рассчитывать на победу, забив при этом минимум пару мячей. Александру Сторожуку же потребуется какое-то время.

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