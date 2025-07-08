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«Иберия 1999» — «Мальмё»: прогноз на матч отбора Лиги чемпионов

«Иберия 1999» — «Мальмё»: прогноз на матч отбора Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов «Иберия 1999» — «Мальмё».

Ставка: «Мальмё» победит с форой (-1) за 1.97.

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«Иберия 1999» выиграла чемпионат Грузии в прошлом году, а «Мальмё» надел золотые медали шведского первенства. Однако есть некоторые нюансы, из-за которых логично будет ожидать победу гостей.

«Иберия 1999», ранее известная как «Сабуртало», — достаточно молодая команда. Только недавно она вернула себе статус одного из лидеров грузинского чемпионата. В составе есть опытный голкипер и несколько легионеров, но фактически звёзд там нет.

Кроме того, у «Мальмё» гораздо больше опыта выступлений на евроарене. Раньше, конечно, подвигов было больше, однако и за последние пять лет команда засветилась в матчах с более статусными соперниками неоднократно. Плюс чемпионат Швеции сейчас в самом разгаре, а потому не должно возникнуть проблем с тонусом.

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