«ПСЖ» — «Реал»: назван самый вероятный счёт

9 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют «ПСЖ» и «Реал» Мадрид. Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.37, а шансы «Реала» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 после двух таймов за 8.00. Победа «ПСЖ» 2:1 доступна за 9.50, на точный счёт 1:0 в пользу парижан дают 10.0.