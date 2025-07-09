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«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»

«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.35.

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Главные ожидания от предстоящего матча связаны с Мбаппе. Экс-футболист «ПСЖ» впервые сыграет против бывшей команды, из которой уходил со скандалом. Он перешёл в «Реал» на правах свободного агента. Не так давно Килиан выздоровел и в прошлой встрече стал автором гола в ворота «Боруссии», забив ударом через себя. Мадридцы одолели дортмундцев со счётом 3:2.

Эта победа стала для «сливочных» четвёртой подряд. До этого они обыграли «Пачуку» (3:1), «Зальцбург» (3:0) и «Ювентус» (1:0). Подопечные Хаби Алонсо сохраняют навыки хорошей игры в обороне, но прислушиваются к требованиям тренера действовать активнее в атаке. Именно превосходство футболистов в нападении спасло в минувшем матче.

Прогнозируем во встрече между мадридцами и парижанами тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.35. «ПСЖ» грамотно играл с агрессивной «Баварией» в обороне, но у «Реала» более изобретательная атака. Хаби Алонсо наверняка приберёг пару козырей для предстоящего матча.

Есть опасения, что Доннарумма будет не в лучшем психологическом состоянии и начнёт ошибаться. Однако на первый план выходит желание Килиана Мбаппе забить гол в ворота своей бывшей команды. Ждём результативной игры от команд во встрече, вывеска которой достойна финала.

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