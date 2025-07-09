Названы шансы «Реала» пройти «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира

9 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют «ПСЖ» и «Реал» Мадрид. Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.37, а шансы «Реала» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Итоговая победа «ПСЖ» доступна за 1.75 (около 55% вероятности). Если в финал пройдёт «Реал», сыграет коэффициент 2.20 (45%).