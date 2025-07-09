«Зенит» — «Сьон»: букмекеры оценили шансы команды Семака

9 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Сьон». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 62% вероятности.

Шансы швейцарского «Сьона» оценили в 5.80 (16%). Ничья идёт с коэффициентом 4.50 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Гол в каждом тайме доступен за 1.55.