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«Зенит» — «Сьон»: стал известен самый вероятный счёт

«Зенит» — «Сьон»: стал известен самый вероятный счёт
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9 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Сьон». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.54.

Шансы швейцарского «Сьона» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу петербуржцев за 8.00. Ничья 1:1 идёт за 8.40, на победу «Зенита» 1:0 выставлен коэффициент 9.50.

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