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«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал клубного ЧМ

«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал клубного ЧМ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.72.

«В первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Флуминенсе» сыграет против «Челси». И, на мой взгляд, «Флуминенсе» уже прыгнул выше головы, выйдя в полуфинал. А вот «Челси» — команда очень сильная, и она пытается вернуть себе былое величие. В принципе, в последнее время им это удаётся.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Безусловно, «Челси» очень сильно хочет выйти в финал. Тем более что состав у «Челси» гораздо сильнее, чем у бразильского клуба. Думаю, что «Челси» должен выиграть. Причём они могут это сделать уверенно.

Я сделаю два прогноза, которые мне кажутся железобетонными. Первый мой прогноз – победа «Челси» в основное время. И второй мой прогноз – «Челси» забьет больше 1.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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