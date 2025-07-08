«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал клубного ЧМ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.72.

«В первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Флуминенсе» сыграет против «Челси». И, на мой взгляд, «Флуминенсе» уже прыгнул выше головы, выйдя в полуфинал. А вот «Челси» — команда очень сильная, и она пытается вернуть себе былое величие. В принципе, в последнее время им это удаётся.

Безусловно, «Челси» очень сильно хочет выйти в финал. Тем более что состав у «Челси» гораздо сильнее, чем у бразильского клуба. Думаю, что «Челси» должен выиграть. Причём они могут это сделать уверенно.

Я сделаю два прогноза, которые мне кажутся железобетонными. Первый мой прогноз – победа «Челси» в основное время. И второй мой прогноз – «Челси» забьет больше 1.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».