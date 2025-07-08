«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз Владислава Радимова на полуфинальный матч КЧМ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.65.

«Челси» набирает от матча к матчу, атакующая линия очень сильно впечатляет. Явный фаворит — «Челси», всё-таки у «Флуминенсе» когда-то должно закончиться везение, они на тоненького всегда проходят.

Лондонцы победят в основное время, и я бы поставил ещё на гол «Флуминенсе». Мне кажется, что «Челси» уверенно выиграет, но бразильцы свой гол забьют, потому что сзади «Челси» небезгрешен. Поэтому ставка на победу «Челси» и обе забьют — да.

И вторая ставка: тотал фолов больше (27.5). Команда Марески всё время прессингует в атаке и фолит, а «Флуминенсе» вообще постоянно нарушает правила», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».