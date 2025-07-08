«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз Павла Яковлева на игру КЧМ в Ист-Ратерфорде

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.75.

«Флуминенсе» в этом турнире ещё не проигрывал и для меня на самом деле стал открытием этого турнира. «Челси» имеет в своём активе одно поражение от «Фламенго», тоже от бразильской команды. Дальнейший путь у британцев на самом деле был очень хороший. Очень качественные выигрыши. Победа в дополнительное время над «Бенфикой», да, потом победа над «Палмейрасом». И сейчас полуфинал тоже с бразильской командой. У «Флуминенсе» две нулевые ничьи, все остальные — победы. И нужно отметить, конечно же, триумф над «Интером»: бразильский клуб был очень хорош в этой встрече. Ну и следующая победа в 1/4 финала над «Аль-Хилялем» тоже придаст уверенности.

«Флуминенсе» будет стараться дойти до финала. Всё-таки это очень престижный турнир, в котором разыгрываются большие деньги. И нет сомнений, что будет очень интересная игра у нас. Бразильцы — достаточно неприятная команда с хорошей стороны. То есть по-футбольному, да, очень много контролирует мяч. Хотелось бы отметить потерю одного из лидеров команды в обороне, Фуэнтеса, который будет пропускать матч из-за перебора жёлтых карточек. Да и в целом лондонская команда для меня фаворит, думаю, что «Челси» пройдёт дальше, но пытаюсь вам подсказать такой прогноз: тотал больше девяти с половиной угловых за хороший коэффициент 1.75. Всё-таки «Челси» подавал по 10 угловых в каждой из предыдущих встреч, «Флуминенсе» тоже умеет зарабатывать угловые, и нет сомнения, что в этой игре тотал также будет пробит. Думаю, что это отличный вариант!» — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».