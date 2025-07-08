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«Флуминенсе» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на полуфинал КЧМ

«Флуминенсе» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на полуфинал КЧМ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: «Флуминенсе» не проиграет за 2.20.

«Первый полуфинальный матч клубного чемпионата мира, «Флуминенсе» (Бразилия) – «Челси» (Англия). Сразу скажу о том, что все считают «Челси» фаворитом, не только в этом матче, но и в турнире. Но против англичан играет команда, которая на этом турнире ещё не знала горечи поражения. А «Челси» один раз проиграл, в группе, и именно бразильскому клубу. «Фламенго» обыграл их 3:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И я не согласен с цифрами на победу «Челси», на англичан — 1.71, а на «Флу» — 5.50. Бразильский клуб достаточно высокого класса, и в их составе есть игроки, которые знают, как добиваться положительного результата в играх на вылет. Поэтому мой прогноз: «Флуминенсе» не проиграет в основное время» за 2.20.

Но можете рассмотреть и прогноз на голы: «тотал меньше 2.5» за 1.77. Не думаю, что будет забито три и более. Команды, по моему мнению, будут играть очень осторожно. Ведь на кону — финал!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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