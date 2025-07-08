«Флуминенсе» — «Челси»: ставка Александра Мостового на встречу 1/2 финала КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«Полуфинал клубного ЧМ — «Флуминенсе» против «Челси». Продолжает «синим» везти с соперниками, пока топовых оппонентов в плей-офф у них не было. Хотя я бы не сказал, что из-за этого сильно проще было команде Марески. Но в любом случае тут она снова является фаворитом.

На этом КЧМ «Челси» уже дважды играл против представителей Бразилии. Сперва в группе он встречался с «Фламенго» и потерпел первое и пока единственное поражение в турнире — 1:3, проваленный второй тайм там был. Ещё с одним клубом из Южной Америки «синие» сыграли как раз в четвертьфинале.

С «Палмейрасом» они играли в прошлом раунде плей-офф. И особых проблем у англичан не возникло. Да, отрыв в счёте был по итогу минимальным — 2:1. Но «пенсионеры» явно лучше смотрелись, могли и с более крупным счётом выигрывать. Было видно, что команда Марески уже набрала игровой тонус, тогда как зелёно-белым было тяжело проводить эту пятую игру на турнире.

А для «Флуминенсе» это будет третья игра против сильного представителя Европы. Одна из предыдущих игр тоже у него прошла в группе — 0:0 с «Боруссией», когда бразильцы больше заслужили победы. Но её они всё-таки добыли в 1/8 финала — трудный матч с «Интером», «Флу» по делу выиграл, хотя в концовке едва не пропустил – 2:0.

И вроде бы в четвертьфинале мундиаля соперник был проще — «Аль-Хиляль». Но всё же их уровни схожи, а значит, бразильцы не смогли сыграть вторым номером, на контратаках. Матч был сложным для них, и в целом саудовцы всё-таки больше давили и создавали моментов, но не сильно. «Флу» же был более успешен в реализации — выиграл 2:1.

Это уже полуфинал, до финала — один шаг. Ставки возросли ещё сильнее. «Челси» почти по всем параметрам превосходит своего соперника, как я считаю. Клуб набрал форму, в таких условиях «Флуминенсе» будет очень тяжело. С другой стороны, бразильцы уже несколько хороших матчей в подобных условиях проводили, сейчас они тоже будут в боевом настрое. Так что если «синие» и выиграют, то вряд ли в основное время.

Ставлю на ничью в основное время – точный счёт 1:1 за 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».