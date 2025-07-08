«Флуминенсе» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на полуфинальную игру КЧМ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.70.

«На стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».

«Флуминенсе» подходит к этой встрече без поражений на турнире, что уже само по себе впечатляет. Бразильцы начали с нулевых ничьих против «Боруссии» Дортмунд и «Мамелоди Сандаунз», затем разгромили «Ульсан Хёндэ» (4:2), а в плей-офф уверенно прошли «Интер» (2:0) и «Аль-Хиляль» (2:1). Ключ к их успеху — железная оборона: 40-летний Тьяго Силва и 44-летний вратарь Фабио демонстрируют высочайший уровень организации, а Эркулес, забивший два гола в плей-офф, добавляет атакующей эффективности.

«Челси» также выглядит убедительно, несмотря на некоторые проблемы. Лондонцы проиграли лишь один матч в группе («Фламенго» 1:3), но затем обыграли «Бенфику» (4:1) и «Палмейрас» (2:1). Молодые атакующие таланты Коул Палмер и Педру Нету создают постоянную угрозу у ворот соперника.

Ожидается, что «Челси» будет играть от атаки, а бразильцы сядут в глубокую оборону. Поставим на победу англичан», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».