«Флуминенсе» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на полуфинал КЧМ 8 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: победа «Флуминенсе» за 5.60.

«Челси» проведёт полуфинал клубного чемпионата мира против «Флуминенсе». Да, статус «синих» выше, но я бы так легко бразильцев со счетов не скидывал. Это хороший крепкий коллектив, уже игравший на турнире с сильными оппонентами. Возможно, нас тут ждёт сенсация.

«Флуминенсе» в 1/8 финала встречался с равным соперником — «Аль-Хилялем», имеющим хороший состав, много сильных европейских игроков, ещё и Симоне Индзаги на тренерском мостике. Ранее саудовцы выбили «Ман Сити». Но их игра с бразильцами была достаточно равной.

Ранее на турнире коллектив Ренато Гаушо уже встречался с сильными оппонентами из Европы. В общем-то, консервативно от обороны клуб играет, и это приносит свои плоды — 2:0 с «Интером» в 1/8 финала, 0:0 с «Боруссией» Дортмунд в группе, с немцами бразильцы ближе были к победе. Так что определённый уровень «Флуминенсе», несмотря на высокий средний возраст игроков, уже показал.

У «Челси» же это будет вторая подряд встреча с бразильским клубом на турнире. В 1/8 финала он прошёл бегущий «Палмейрас». У них игра тоже завершилась со счётом 2:1. Победа «синих» была более доминирующей. Они как раз с первых минут уже давили, имели моменты. Палмер открыл счёт на 16-й минуте — он обошёл нескольких игроков соперника и точно низом пробил. «Палмейрас» мало моментов имел, сравнял только на 53-й минуте. Но «Челси» продолжал создавать моменты, на 83-й минуте Вевертон в свои ворота забил после прострела. После этого ещё несколько шансов было у англичан.

Интересно, что если брать просто встречи с бразильскими коллективами, то их на турнире даже две было у команды Марески. В группе они играли с «Фламенго» и уступили ему, хорошо провели тогда первый тайм, но провалились во втором. В других же матчах не возникало трудностей у «пенсионеров». В 1/8 финала они прошли «Бенфику», там было дополнительное время, но в целом матч в доминирующей манере «Челси» провёл — 4:1.

Да, «Челси» стоит уважать, на турнире хорошо выступает коллектив. Но я бы не сказал, что он все 90 минут готов доминировать. Часто отпускает игру клуб, даёт соперникам шансы. «Флуминенсе» же показал, что готов с разными соперниками конкурировать, он играет от себя, от защиты. «Синим» тут будет тяжко.

Поверю всё-таки в сенсацию и поставлю на победу «Флуминенсе» за 5.60», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».