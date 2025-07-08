«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/2 финала клубного ЧМ в США

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: проход «Флуминенсе» за 3.40.

«Флуминенсе» — единственная неевропейская команда в полуфинале клубного ЧМ. Путь в эту стадию вышел не простым, в группе соперниками были: «Боруссия», «Мамелоди» и «Ульсан». Победа над южнокорейцами и две ничьих отправили бразильцев в плей-офф со второго места. Там «Флу» достался финалист последней Лиги чемпионов: «Интер», два гола, по одному в каждом из таймов, вывели «Флуминенсе» дальше. В 1/4 финала с «Аль-Хилялем» матч вышел сложнее, но вновь два гола против одного от саудитов вывели бразильцев в полуфинал.

«Челси» в полуфинале ждали немногие, однако групповой этап англичане прошли, пусть и не без спада, но уверенно. Две победы и неудача против «Фламенго» позволили лондонцами выйти в плей-офф со второй строчки. В 1/8 их ждала «Бенфика», и основное время вышло конкурентным. «Челси» играл лучше, забил, но в компенсированное португальцы оформляют гол. Матч переходит в дополнительное время, но удаление у «Бенфики», после чего англичане забивают трижды и идут дальше. В 1/4 «Челси» играл против «Палмейраса». Почти ничего не позволили создать бразильцам «Пенсионеры», и они заслуженно победили 2:1.

«Челси» в плей-офф выглядит уверенно, хотя и «Флуминенсе» не хуже, но при этом букмекеры считают англичан явным фаворитом, а коэффициент на их выход в финал очень скромный. Хотя в шаге от финала я бы не стал столь явно выделять одну из команд. Какого-то логического объяснения в этом матче нет. «Челси» уже с двумя бразильскими командами сыграл: одной уступил, другую выбил из турнира. Но «Флуминенсе» в плей-офф меня впечатлил больше, поэтому я выбираю бразильцев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».