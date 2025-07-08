«Флуминенсе» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на игру клубного чемпионата мира

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Челси».

Ставка: проход «Флуминенсе» за 3.40.

«Для «Челси» это будет уже третья встреча с бразильцами на нынешнем турнире. В группе лондонцы проиграли «Фламенго» (1:3), а в 1/4 победили «Палмейрас» (2:1). В первом случае англичане вели в счёте с 13-й до 62-й минуты, а затем пропустили три мяча. Во втором после своего раннего гола они тоже позволили сопернику отыграться, но потом всё же взяли верх благодаря автоголу. Лондонский «Челси» отлично провёл овертайм матча с «Бенфикой» (4:1). Что нехарактерно для клуба на нынешнем турнире, где проблемы у него возникают в результате усталости в последней части игры. Но не забудем, что эта встреча в самом конце основного времени была прервана на два часа, а это дало возможность для отдыха. Ещё отметим, что, даже выигрывая, «Челси» чаще всего пропускает. Не всегда спасает вратарь Санчес. Команду по-прежнему ведёт вперёд Палмер. Хорош Нету, забивший уже три мяча.

В таблице национального чемпионата «Флуминенсе» замыкает шестёрку сильнейших, опережая ещё одного участника КЧМ — «Ботафого», но уступая «Фламенго» и «Палмейрасу». По пропущенным мячам (12 в 11 турах) «Флу» имеет лишь 10-й результат в лиге. Хотя на КЧМ можно скорее отметить удачную игру именно в обороне — с великолепными ветеранами: вратарём Фабио и центральным защитником Тиаго Силвой. А в атаке есть неожиданный джокер Эркулес, который забил уже два решающих мяча, выходя на замену. Отличная организация игры и умение подстроиться под соперника — ещё два козыря «Флуминенсе». Пока на турнире в США команда из Рио-де-Жанейро идёт без поражений, да и вообще не проигрывает уже в 11 матчах подряд, а победить смогла, в частности, у самого́ миланского «Интера» (2:0). В матче с дортмундской «Боруссией» (0:0) преимущество тоже было на стороне южноамериканцев. В 1/4 бразильцы справились с неуступчивым «Аль-Хилялем» (2:1).

На дневную игру в Нью-Джерси может повлиять погода: обещают 35-градусную жару, правда, по ходу встречи возможен и дождь. Вроде бы шансов сохранить свежесть до финального свистка у бразильской команды побольше. Но более молодые футболисты «Челси» могут этот тезис опровергнуть. Впечатляет и глубина состава лондонцев, что делает кадровые потери не столь заметными. Мячи у команды забивали девять разных футболистов.

С самого начала турнира я говорил, что в финале будет одна из бразильских команд, и сейчас от своего прогноза не отказываюсь», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».