«Олимпия» — «Кайрат»: прогноз Семёна Зигаева на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Олимпия» — «Кайрат».

Ставка: победа «Олимпии» и её тотал больше 1.5 за 1.95.

«Олимпия» из Любляны после неудачного сезона-2023/2024 в прошлом вновь вернула титул чемпиона Словении себе и сделала это за несколько туров до конца. Два года назад, когда «Олимпия» последний раз играла в квалификации Лиги чемпионов, словенцы смогли выбить более опытный болгарский «Лудогорец», но в следующем раунде их ждал «Галатасарай». Турки без проблем справились с «Олимпией» и выбили её из турнира.

«Кайрат» после трёх сезонов смог вернуть себе титул чемпиона Казахстана. Хотя ещё за пару туров до финиша команда из Алма-Аты отставала от «Астаны». За последние лет 20 это всего лишь второй шанс для «Кайрата» выйти в групповой этап главного клубного турнира Европы. Четыре года назад казахстанской команде в соперники попалась «Црвена Звезда», и сербы без проблем дома победили 5:0, нивелируя поражение 1:2 в гостях.

«Кайрат» сейчас на ходу, чемпионат Казахстана в самом разгаре, и команда из Алма-Аты идёт на второй строчке, отставая от лидера всего на одно очко. «Олимпия» не играла официальные матчи с 24 мая, когда завершился прошлый чемпионат Словении, а новый начнётся лишь после матча с казахстанцами, поэтому тонус — козырь на стороне гостей. Но, играя дома в первой встрече, словенцы обязаны оформить задел, ведь ответная игра в Казахстане лёгкой точно не будет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».