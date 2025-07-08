Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в полуфинал Уимблдона

8 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся 17-й сеяный россиянин Карен Хачанов и представитель США Тейлор Фриц — пятая ракетка турнира.

Букмекеры считают фаворитом американца. Сделать ставку на победу Фрица предлагается с коэффициентом 1.31. Победу российского теннисиста оценили в 3.50.

На успех Фрица в трёх сетах можно сделать ставку за 3.00. На то, что Хачанов выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.36. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.30.

Хачанов на этом турнире победил Маккензи Макдональда, Синтаро Мочизуки, Нину Боржеша и Камиля Майхшака. Фриц оказался сильнее Джованни Мпетчи Перрикара, Габриэля Диалло, Алехандро Давидович-Фокины и Джордана Томпсона.

В полуфинале победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Кэмерон Норри — Карлос Алькарас. Теннисисты ранее дважды встречались друг с другом, оба этих матча выиграл Хачанов.