Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в полуфинал Уимблдона

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в полуфинал Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

8 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся 17-й сеяный россиянин Карен Хачанов и представитель США Тейлор Фриц — пятая ракетка турнира.

Букмекеры считают фаворитом американца. Сделать ставку на победу Фрица предлагается с коэффициентом 1.31. Победу российского теннисиста оценили в 3.50.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

На успех Фрица в трёх сетах можно сделать ставку за 3.00. На то, что Хачанов выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.36. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.30.

Хачанов на этом турнире победил Маккензи Макдональда, Синтаро Мочизуки, Нину Боржеша и Камиля Майхшака. Фриц оказался сильнее Джованни Мпетчи Перрикара, Габриэля Диалло, Алехандро Давидович-Фокины и Джордана Томпсона.

В полуфинале победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Кэмерон Норри — Карлос Алькарас. Теннисисты ранее дважды встречались друг с другом, оба этих матча выиграл Хачанов.

Материалы по теме
Хачанов проверяет нервы, Павлюченкова после инцидента с судьёй: прогнозы на Уимблдон
Хачанов проверяет нервы, Павлюченкова после инцидента с судьёй: прогнозы на Уимблдон
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android