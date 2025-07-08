Аналитики назвали шансы Анастасии Павлюченковой пройти в полуфинал Уимблдона

8 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница США Аманда Анисимова, которая посеяна под номером 13.
Букмекеры считают фаворитом американку. Сделать ставку на победу Анисимовой предлагается с коэффициентом 1.42. Победу российской теннисистки оценили в 2.85.
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На успех Анисимовой в двух сетах можно сделать ставку за 2.10. На то, что Павлюченкова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.68. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.50.
Павлюченкова на этом турнире победила Айлу Томлянович, Эшлин Крюгер, Наоми Осаку и Сонай Картал. Анисимова оказалась сильнее Юлии Путинцевой, Ренаты Сарасуа, Далмы Галфи и Линды Носковой.
Теннисистки ранее встречались друг с другом трижды, все эти матчи остались за Анисимовой. В полуфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Арина Соболенко — Лаура Зигемунд.
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