Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аналитики назвали шансы Анастасии Павлюченковой пройти в полуфинал Уимблдона

Аналитики назвали шансы Анастасии Павлюченковой пройти в полуфинал Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

8 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница США Аманда Анисимова, которая посеяна под номером 13.

Букмекеры считают фаворитом американку. Сделать ставку на победу Анисимовой предлагается с коэффициентом 1.42. Победу российской теннисистки оценили в 2.85.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

На успех Анисимовой в двух сетах можно сделать ставку за 2.10. На то, что Павлюченкова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.68. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.50.

Павлюченкова на этом турнире победила Айлу Томлянович, Эшлин Крюгер, Наоми Осаку и Сонай Картал. Анисимова оказалась сильнее Юлии Путинцевой, Ренаты Сарасуа, Далмы Галфи и Линды Носковой.

Теннисистки ранее встречались друг с другом трижды, все эти матчи остались за Анисимовой. В полуфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Арина Соболенко — Лаура Зигемунд.

Материалы по теме
Хачанов проверяет нервы, Павлюченкова после инцидента с судьёй: прогнозы на Уимблдон
Хачанов проверяет нервы, Павлюченкова после инцидента с судьёй: прогнозы на Уимблдон
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android