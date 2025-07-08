«Флуминенсе» — «Челси»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на клубный ЧМ

8 июля «Флуминенсе» сыграет против «Челси» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего, у всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет 2000 рублей за регистрацию:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

В преддверии поединка широко разошлась новость, что ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на данный матч. Теперь стоимость билетов ниже, чем пиво или еда на стадионе. Возможно, так организаторы турнира стараются привлечь больше зрителей на трибуны.

«Флуминенсе» стал одной из главных сенсаций текущего клубного чемпионата мира. Бразильский коллектив не потерпел ещё ни одного поражения. В рамках плей-офф команда из Южной Америки сначала выбила действующего финалиста Лиги чемпионов «Интер», а затем оказалась сильнее «Аль-Хиляля». Дополнительную интригу поединку с «Челси» добавляет то, что капитаном «Флуминенсе» является Тьяго Силва, до этого четыре года выступавший как раз за лондонский клуб.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес отметил, что очень доволен развитием команды. Слова аргентинца подтверждаются делом, ведь «аристократы» уже в шаге от финала турнира. Напомним, «синим» уже покорялся данный трофей, когда в 2022-м они обыграли «Палмейрас». В плей-офф этого розыгрыша команда Энцо Марески поочерёдно выбила «Бенфику» и как раз «Палмейрас».

В финале победитель данной пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния «ПСЖ» и «Реала». Решающая встреча пройдёт 13 июля.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.