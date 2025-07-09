«Лудогорец» — «Динамо» Минск: назван фаворит матча отбора Лиги чемпионов

9 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют болгарский «Лудогорец» и минское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Хювефарма Арена». Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение болгарскому клубу. Поставить на победу «Лудогорца» можно с коэффициентом 1.35, а шансы минского «Динамо» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу болгарского клуба за 6.50.