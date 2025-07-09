«Лудогорец» — «Динамо» Минск: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Динамо» Минск.

Ставка: обе забьют за 2.07.

Одно из преимуществ белорусского клуба в том, что сезон в Беларуси в самом разгаре. Значит, он в лучшей форме. Минчане здорово стартовали, но в последних четырёх матчах потерпели три поражения. Уступили «Неману» (0:1), дзержинскому «Арсеналу» (1:2) и «Витебску» (0:2). Единственную победу на этом отрезке они одержали во встрече с «Динамо-Брест». Зато какую — со счётом 5:0!

Подопечные Вадима Скрипченко занимают четвёртое место в таблице чемпионата Беларуси, отстав на 10 очков от лидера. Состав у минчан сбалансирован, однако в нём не хватает ярко выраженного форварда, который смог бы вести команду вперёд. Поэтому так часто страдает реализация.

В прошлом сезоне эти команды встречались во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей победу одержал «Лудогорец» (2:0, 0:1). Прошло время, и многое изменилось. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 2.07.

По факту бело-синие слабее «Лудогорца», но не будем забывать, что в чемпионате Болгарии межсезонье и у «орлов» совсем недавно сменился тренер. Да и товарищеские встречи показали, что они плохо готовы. Минчане в самом подходящем периоде, когда идёт середина сезона.