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«Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС

«Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами».

Ставка: победа «Интер Майами» за 2.20.

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«Интер Майами» вернулся в МЛС после выступления на клубном чемпионате мира и словно не заметил собственного отсутствия. Уезжал с двумя победами подряд в американской лиге, а тут с ходу одержал третью. Причём с разгромным счётом был обыгран «Клёб де Фут Монреаль» (4:1).

Два из четырёх мячей пришлись на долю Лионеля Месси. Аргентинская звезда готов и находится в хорошей форме. На данный момент он наслаждается футболом, и получается регулярное и необходимое количество игровой практики, чтобы подойти к чемпионату мира в 2026 году бодрым.

С другой стороны, даже без Месси «Интер Майами» способен одолеть «Нью-Инглэнд Революшн». Эта команда — середняк в нынешнем сезоне. На отрезке из четырёх последних матчей она потерпела три поражения, а всего за это время пропустила девять мячей. Просто находка для Месси и партнёров, которым нужно думать о выходе в плей-офф МЛС.

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