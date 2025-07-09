Мирра Андреева — Белинда Бенчич: прогноз на матч 9 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру четвертьфинала Уимблдона Мирра Андреева — Белинда Бенчич.

Ставка: победа Андреевой с форой (-3.5) за 1.88.

Мирра провела уже четыре встречи. И лишь в одном сете за всё время позволила сопернице забрать больше трёх геймов – когда сыграла тай-брейк с итальянкой Лючией Бронцетти. В остальных случаях она завершала матчи исключительно разгромно. Во многом Мирре помогает тренер Кончита Мартинес, которая в своё время побеждала на Уимблдоне. По словам самой Мирры, советы пока работают.

Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка из Швейцарии, занимает 35-ю строчку в рейтинге. Следовательно, опыт больших выступлений есть, с давлением и неудачной игрой по ходу матчей она справлялась не раз. Кроме того, Белинда начала свою карьеру, когда Мирре Андреевой было всего четыре года. Это тоже стоит учитывать.

Учитывая, как здорово идёт Мирра Андреева, мы верим в её победу. Однако на разгром рассчитывать будет довольно трудно. В качестве ставки можно рассмотреть скромную фору (-3.5) на россиянку или П1 через тотал больше 20.5 гейма. А любители трендов могут всё же подумать над П1 со счётом 2:0. Такое было в каждом матче Мирры на этом Уимблдоне.