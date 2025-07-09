Швёнтек — Самсонова: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру четвертьфинала Уимблдона Ига Швёнтек — Людмила Самсонова.

Ставка: третий сет за 2.60.

Людмила Самсонова достойна шла к 1/4 финала Уимблдона. Не заметила ни австралийку Майю Джойнт (6:3, 6:2), ни украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1), ни бывшую соотечественницу Дарью Касаткину (6:2, 6:3). А в последнем матче додавила Джессику Бузас Манейро из Испании (7:5, 7:5).

Теперь на столь быструю победу российской спортсменке рассчитывать не стоит. Если вообще она случится. Дело в том, что Людмила попала на Игу Швёнтек. Вообще, в представлении польская теннисистка обычно не нуждается, но достаточно сказать, что на прошлых двух «Шлемах» она дошла до полуфинала, а перед Уимблдоном в Бад-Хомбурге — до финала.

Понятно, что Швёнтек будет фавориткой. Однако мы ожидаем упорную борьбу. Людмила Самсонова любит быстрые покрытия, очень хорошо выступает сейчас на Уимблдоне, находится в отличной форме и способна затянуть встречу на три сета.