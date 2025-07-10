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АЕК — «Партизан»: назван фаворит матча квалификации Лиги Европы

АЕК — «Партизан»: назван фаворит матча квалификации Лиги Европы
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10 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют АЕК Ларнака и белградский «Партизан». Встреча состоится на стадионе «АЕК-Арена» на Кипре. Начало — в 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение кипрскому клубу. Поставить на победу АЕКа из Ларнаки можно с коэффициентом 1.65, а шансы белградского «Партизана» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу кипрского клуба за 6.00.

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