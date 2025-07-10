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АЕК Ларнака — «Партизан»: прогноз на матч Лиги Европы

АЕК Ларнака — «Партизан»: прогноз на матч Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру первого раунда отбора Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.10.

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АЕК в прошлом сезоне чемпионата Кипра занял лишь четвёртое место. Зато выиграл Кубок страны. Однако руководству этого оказалось мало, и с главным тренером Хеннингом Бергом пришлось расстаться. В новый сезон кипрская команда входит с Иманолем Идьякесом.

«Партизан» в прошлом сезоне чемпионата Сербии занял второе место. И это не худший вариант, учитывая, насколько бессмысленно было конкурировать с «Црвеной Звездой». Срджан Благоевич уже полгода работает с чёрно-белыми, но пока большого прогресса не достиг.

Команда из Белграда слабо провела товарищеские матчи с клубами из РПЛ. Она проиграла ЦСКА и московскому «Динамо» с одинаковым счётом — 1:3. Явные проблемы с обороной, которые до сих пор не решены. Это плохой знак, потому что АЕК демонстрирует результативный футбол в межсезонье.

Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Команды нельзя назвать идеальными в обороне, а что касается голов, то они им даются неплохо. АЕК в товарищеских матчах много забивал, но очень часто пропускал. «Партизан» от московских клубов в двух встречах получил шесть мячей. Скорее всего, нас ждёт результативный футбол.

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