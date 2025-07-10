«Шахтёр» — «Ильвес»: букмекеры оценили шансы в квалификации Лиги Европы

10 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют украинский «Шахтёр» и финский «Ильвес». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Стожице» в Словении. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.20, а шансы финского «Ильвеса» оценили в 19.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу «Шахтёра» за 7.50.