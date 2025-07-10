«Шахтёр» — «Ильвес»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру первого раунда отбора Лиги Европы «Шахтёр» — «Ильвес».

Ставка: «Шахтёр» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.20.

«Ильвесу» будет проще подойти к квалификации Лиги Европы. Сезон в Финляндии идёт полным ходом, а это ощутимый плюс. Пока «рыси» занимают третье место в таблице Высшей лиги. К матчу с «Шахтёром» финский клуб подходит с трёхматчевой серией без поражений, но уровень соперников явно ниже. Состав «Ильвеса» в основном состоит из местных футболистов, а легионеров можно пересчитать по пальцам.

Всё это указывает на то, что в команде есть хорошее взаимопонимание, но по уровню и качеству состава она заметно уступает талантливым и дорогостоящим игрокам оранжево-чёрных. Поэтому ожидает провал. Предлагаем поставить на победу «Шахтёра» через тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Арда Туран серьёзно относится к своей работе, а богатый опыт выступлений за «Барселону» и «Атлетико» поможет развивать потенциал футболистов. Не видим никаких препятствий перед «Шахтёром» в предстоящем матче с «Ильвесом». Общая стоимость состава украинского клуба в 38 раз выше, чем финского. Какие тут могут быть сомнения?