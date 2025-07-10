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«Сабах» — «Целе»: коэффициенты и ставки на матч

«Сабах» — «Целе»: коэффициенты и ставки на матч
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10 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют азербайджанский «Сабах» и словенский «Целе».

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Встреча состоится на стадионе «Банк Республика Арена» в Азербайджане. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но отдают едва заметное предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Сабаха» можно с коэффициентом 2.55, а шансы «Целе» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

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