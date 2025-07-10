«Сабах» — «Целе»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру первого раунда отбора Лиги Европы «Сабах» — «Целе».

Ставка: «Целе» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

«Сабах» примет участие в квалификации Лиги Европы благодаря Василию Березуцкому. Российский тренер помог ему впервые в истории выиграть Кубок Азербайджана. Это первый трофей, ведь клуб был основан недавно — в 2017 году. Но тренерский штаб сменился. Пришёл Валдас Дамбраускас, который известен только по работе в Латвии и Литве.

«Целе» — очень серьёзный соперник. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Словении и занял четвёртое место. А ещё словенская команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, но проиграла «Фиорентине» по сумме двух матчей — 2:2, 1:2.

За «Целе» на постоянной основе выступает только один россиянин — воспитанник «Спартака» Никита Иосифов. Дважды клуб брал в аренду у «Црвены Звезды» Егора Пруцева. Россиянин в 11 встречах чемпионата Словении минувшего сезона забил шесть голов. В том числе благодаря его классной игре удалось взять Кубок страны. Ходят слухи, что команда хочет выкупить его контракт, но до дела пока не доходит.

Предлагаем поставить на то, что «Целе» не проиграет «Сабаху» через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.98. После ухода Березуцкого команде из Баку придётся долго осваиваться с новым тренером. У словенцев же классный наставник, с которым они так далеко зашли в прошлом сезоне Лиги конференций. Как минимум не проиграть на выезде азербайджанцам им по силам.