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«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: прогноз Сергея Игнашевича на полуфинал КЧМ

«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: прогноз Сергея Игнашевича на полуфинал КЧМ
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Две топовые европейские команды находятся на разных этапах своего развития.

«ПСЖ» закономерно доминирует в этом сезоне. Команда обладает шикарным сыгранным составом, которым ярко и талантливо управляет Луис Энрике. Стабильность в требованиях и тактической схеме позволяет французам регулярно побеждать на протяжении долгого отрезка.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нынешний «Реал», несмотря на свой высокий класс исполнителей, находится на этапе поиска оптимальной схемы и сочетания связок в атаке и обороне. С приходом Алонсо испанцы много экспериментируют и ищут свою игру. И, конечно, ждут полного восстановления Мбаппе.

За счет высочайшего класса исполнителей в атаке «Реал» забивает в каждом матче, часто выжимая максимум из минимума моментов. Поэтому высока вероятность того, что в этом матче мы увидим результативный футбол с обеих сторон с большим количеством голов и подходов к воротам», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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