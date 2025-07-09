«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: прогноз Сергея Игнашевича на полуфинал КЧМ

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Две топовые европейские команды находятся на разных этапах своего развития.

«ПСЖ» закономерно доминирует в этом сезоне. Команда обладает шикарным сыгранным составом, которым ярко и талантливо управляет Луис Энрике. Стабильность в требованиях и тактической схеме позволяет французам регулярно побеждать на протяжении долгого отрезка.

Нынешний «Реал», несмотря на свой высокий класс исполнителей, находится на этапе поиска оптимальной схемы и сочетания связок в атаке и обороне. С приходом Алонсо испанцы много экспериментируют и ищут свою игру. И, конечно, ждут полного восстановления Мбаппе.

За счет высочайшего класса исполнителей в атаке «Реал» забивает в каждом матче, часто выжимая максимум из минимума моментов. Поэтому высока вероятность того, что в этом матче мы увидим результативный футбол с обеих сторон с большим количеством голов и подходов к воротам», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».