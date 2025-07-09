«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Павла Яковлева на полуфинальный матч клубного ЧМ

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: проход «ПСЖ» за 1.72.

«Потрясающая вывеска, сумасшедшая 1/2 финала. Два гранда европейского футбола. Парижане — победители Лиги чемпионов и этот турнир тоже достаточно уверенно проходят. Практически без потерь. Единственное поражение от «Ботафого», конечно, надо признать, что всё-таки парижанам там не повезло. Достаточно большое количество моментов создали, однако не сумели забить. И вообще, в играх французской команды на этом турнире очень редко играет ставка «обе забьют». Хотелось бы тоже обратить внимание на путь испанцев. «Реал» начал неудачно, с ничейным результатом во встрече с «Аль-Хилялем», но тем не менее, потом набирая ход, с каждой игрой всё прибавлял и прибавлял, да, столкнулся с трудностями в матче с «Ювентусом», всего лишь один мяч забили, тем не менее следующая игра с «Боруссией» показала всю силу мадридцев. Да, сумасшедшая концовка. Но «Королевский клуб» был сильнее. Очевидно и объективно.

Обе команды столкнулись с потерями перед этой встречей. У «ПСЖ» основной центральный защитник получил красную карточку в игре с «Баварией». Однако и у команды Хаби Алонсо тоже один из основных центральных защитников получил красную карточку в матче с «Боруссией». Хочется ожидать результативную встречу, в которой будет очень много опасных моментов у ворот обеих команд. Но для меня изначально на этом турнире команда Луиса Энрике являлась главным претендентом на чемпионство. И я этого придерживаюсь. Поэтому мой прогноз будет проход «ПСЖ» за хороший коэффициент 1.72. А второй прогноз будет «тотал больше 1,5 мяча» во втором тайме за хороший коэффициент 1.78. Думаю, что в начале игры будет осторожная игра, где команды будут присматриваться друг к другу, не побегут сразу в атаку. Однако во втором тайме игра обязательно откроется, обязательно начнут появляться моменты. И при таких футболистах в атакующей линии что в одной, что в другой команде нет сомнений, что голы после перерыва у нас будут», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».