«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч КЧМ 9 июля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Ставка: проход «ПСЖ» за 1.72.

«Второй полуфинал клубного ЧМ, «ПСЖ» – «Реал» (Мадрид). По моему мнению, этот матч достоин финала, и победитель в нём будет чемпионом, у меня сомнений в этом нет.

«ПСЖ» – это команда, которая выиграла Лигу чемпионов, и на этом турнире своей игрой это подтверждает. Да, было поражение в группе от «Ботафого» 0:1, но это не повлияло на распределение мест в группе (французы заняли первое место по дополнительным показателям). А все остальные матчи «ПСЖ» выиграл, не пропустив ни разу в четырёх матчах. Их разница забитых и пропущенных: 12-1.

«Реал» же в пяти матчах лишь раз не выиграл, в первой игре сыграл 1:1 с «Аль-Хилялем». И в трех матчах из пяти пропустил.

По моему мнению, преимущество всё же у французов, и я предлагаю рассмотреть два варианта для прогноза: «выход в финал ПСЖ» за 1.72 и «тотал в матче больше 3» за 1.90. Считаю, что забьют обе команды, и по ходу матча счёт может быть 1:1 (тоже как вариант для прогноза).

Но в финал выйдет «ПСЖ». И это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».